Медведчук о рукопожатии с Бакановым в Раде: Увидел знакомое лицо, он подал руку. Он нерукопожатный?

22.02.2020, 0:54, Новости дня

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что поздоровался в Верховной Раде с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, потому что тот подал руку.

Об этом нардеп сообщил 21 февраля «Радіо Свобода».

«Я с ним не был знаком. И когда я проходил в ложе, я увидел человека, знакомое лицо, и потом понял, что это господин Баканов. Ну как, вы считаете, что я должен был развернуться и уйти? Поэтому я подошел, он подал руку, я поздоровался. Это нормальное явление», – сказал он.

По словам Медведчука, у его политической силы есть претензии к СБУ, и представители ОПЗЖ об этом открыто говорят.

«А почему нельзя здороваться? Он что, нерукопожатный? Нет. И я рукопожатный, и он, поэтому все нормально», – объяснил нардеп.

«Радіо Свобода» уточняет, что рукопожатие Баканова и Медведчука было 5 февраля.

видео

Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / 11 человек умерли в Украине от гриппа с начала эпидсезона – Центр общественного здоровья

30.12 / Участники бандформирований предпочтут отсидеть в Украине, чем вернуться в «ЛДНР». Они знают, чем это для них закончится – волонтер Котенко

07.01 / NYT — сенаторы-республиканцы — единственные, кто может удержать Трампа от войны с Ираном

13.01 / Из-за пожаров в Австралии коал могут внести в список исчезающих видов

08.12 / Приставка PlayStation 5 получит более производительную версию Pro

25.12 / Путин заявил о невыполнении плана по промышленному экспорту на 8 млрд долларов

13.02 / Tesla проведет допэмиссию акций на $2 млрд

29.01 / В Грузии заявили о связи Саакашвили с «Исламским государством»

24.12 / «Получим $18 млрд». Оржель объяснил отказ от новых исков к «Газпрому»

29.01 / Мнение: Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика