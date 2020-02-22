Медведчук о рукопожатии с Бакановым в Раде: Увидел знакомое лицо, он подал руку. Он нерукопожатный?

22.02.2020, 0:54, Новости дня

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что поздоровался в Верховной Раде с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, потому что тот подал руку.

Об этом нардеп сообщил 21 февраля «Радіо Свобода».

«Я с ним не был знаком. И когда я проходил в ложе, я увидел человека, знакомое лицо, и потом понял, что это господин Баканов. Ну как, вы считаете, что я должен был развернуться и уйти? Поэтому я подошел, он подал руку, я поздоровался. Это нормальное явление», – сказал он.

По словам Медведчука, у его политической силы есть претензии к СБУ, и представители ОПЗЖ об этом открыто говорят.

«А почему нельзя здороваться? Он что, нерукопожатный? Нет. И я рукопожатный, и он, поэтому все нормально», – объяснил нардеп.

«Радіо Свобода» уточняет, что рукопожатие Баканова и Медведчука было 5 февраля.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube