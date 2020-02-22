Washington Post: Россия пытается помочь кампании Сандерса

22.02.2020, 0:52, Новости дня

Газета The Washington Post сообщила, что официальные лица США предупредили сенатора-демократа Берни Сандерса, участвующего в борьбе за президентство, что Россия пытается помочь его избирательной кампании. Об этом же были проинформированы президент США Дональд Трамп и законодатели.

Газета распространила эту информацию со ссылкой на анонимные источники. Неизвестно, в какой форме должна была быть направлена российская помощь.

Сенатор Берни Сандерс распространил заявление, в котором, в частности, говорится: «В отличии от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина добрым другом. Он бандит-автократ, пытающийся уничтожить демократию и подавить недовольство в России. Разделяя нас, русские пытаются подорвать американскую демократию. В отличии от нынешнего президента, я твердо выступаю против их попыток, а также (попыток) любой другой иностранной державы, которая хочет вмешаться в наши выборы».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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