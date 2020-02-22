«Конкретное лицо не установлено». Горбатюк рассказал о расследовании первых убийств на Майдане

22.02.2020, 0:42, Новости дня

Экс-начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк вечером 21 февраля в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» рассказал о расследовании убийств первых погибших участников Революции достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника.

Ведущий спросил, есть ли у кого-нибудь понимание того, кто убил Нигояна.

«На сегодня конкретное лицо, которое совершило это преступление, не установлено», – ответил Горбатюк.

Он отметил, что расследование убийств Нигояна, Жизневского и Сеника начиналось «при той власти».

«Тогда были получены результаты экспертизы о том, что выстрел был якобы совершен с расстояния до трех метров. Это длительное время влияло на расследование. Мы не могли понять, почему следствие не двигается. Потому что возле этих лиц не было на расстоянии трех метров людей с оружием», – добавил Горбатюк.

Он сообщил, что позже были проведены дополнительные экспертизы, которыми не было обнаружено признаков «близкого выстрела до трех метров». По словам Горбатюка, эти экспертизы свидетельствуют о том, что стреляли с расстояния около 30 метров.

Как сообщил Горбатюк, результаты следственных экспериментов указывают, что выстрелы были сделаны со стороны места, где находилось подразделение «Беркута» одной из областей.

Он не сказал, о каком именно подразделении идет речь, так как расследование еще продолжается.

«Когда я работал, мы надеялись, и сейчас я все-таки надеюсь, что это преступление будет рано или позно раскрыто», – добавил экс-начальник управления спецрасследований ГПУ.

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в Россию.

Нигоян и Жизневский погибли 22 января 2014 года в центре Киева, тогда же ранение получил Сеник, который скончался через несколько суток.