Трамп начал «чистку» администрации США от «глубокого подполья»

22.02.2020, 0:37, Новости дня

В администрации президента США Дональда Трампа началось активное выявление идеологических противников главы американского государства, сообщают СМИ.

Для этого на должность главы кадрового управления Белого дома был назначен Джон Макинти, который получил «полномочиями осуществить чистку», избавившись от «глубокого подполья». Трамп считает Макинти «абсолютно преданным себе человеком», передает ТАСС со ссылкой на Axios.

В четверг Макинти велел сотрудникам, которые отвечают за связь с ведомствами правительства, выявить политических назначенцев, настроенных против Трампа.

При этом из публикации фактически следует, что приказа распространить чистку на кадровых сотрудников не было. Макинти также дал понять, что не стоит ждать до ноябрьских выборов крупных кадровых изменений. При этом он предупредил, что лица, которых сочтут идеологическими противниками Трампа, по службе больше не продвинутся.

Напомним, под «глубоким подпольем» понимают тайное бюрократическое сопротивление Трампу в госаппарате, которое ведут те, кто не смирился с его победой на выборах. Речь идет как об акциях неповиновения и саботажа, так и об «утечках» информации, раздувании скандалов и слухов.

Как сообщил в 2018 году правозащитник Реймонд Макговерн, в прошлом являвшийся аналитиком ЦРУ, «выяснилось, что не РФ пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем».