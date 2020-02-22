СМИ: США потеряли в Сирии тысячи единиц оружия на $715 млн

22.02.2020, 0:30, Новости дня

США потеряли в Сирии тысячи единиц оружия, сообщает издание Military Times со ссылкой на отчет Пентагона. Потери в денежном выражении составили $715 млн.

В частности, более 4 тыс. тысяч единиц оружия, в том числе пулеметы и гранатометы, хранили в незащищенных контейнерах, поэтому часть оружия заржавела и пришла в негодность. Кроме того, часть оружия могла оказаться у боевиков, которые захватывали арсеналы.

Пентагон в 2017-2018 гг. запросил $930 млн для поддержки сил, якобы борющихся в Сирии с "Исламским государством". В 2020 г. на эти цели потратят еще $173 млн.

Между тем Командование войск США в Сирии снабжает сирийских террористов оружием, которое они применяют против турецких военных и мирных сирийских граждан, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев.

США "насыщают" Заевфратье оружием и боеприпасами, пояснил Журавлев. С начала года из Ирака в Сирию прибыли 13 военных колонн, в том числе 80 единиц бронетехники и более 300 грузовиков с оружием, боеприпасами и материальными средствами.



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