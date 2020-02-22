В Москве усиливают меры по профилактике коронавируса

22.02.2020, 0:30, Новости дня

Городские службы столицы тщательно обрабатывают места массового скопления людей — в том числе общественный транспорт, торговые центры. А также такси и машины каршеринга. В метро, кроме санобработки вагонов, теперь в два раза чаще меняют воздушные фильтры.

Широкий комплекс мероприятий, который проводится в Москве — остаётся. Он начинается с контроля за всеми, кто въезжает в Москву, прежде всего это контроль во всех аэропортах Москвы.

Все граждане Китайской Республики, которые въезжали и частично прибывали ещё вчера, все иностранные граждане, которые успели побывать в КНР в течение инкубационного периода, а именно в течение 14 дней, проходят соответствующее медицинское обследование, сдают анализы специфические на носительство коронавируса.



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