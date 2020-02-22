«Падерборн» дал бой «Баварии»

22.02.2020, 0:30, Новости дня

Двадцать третий тур бундеслиги начался матчем в Мюнхене. Лидер и чемпион Германии "Бавария" принимала занимающий последнее место "Падерборн". Баварцы добились тяжелой победы со счетом 3:2.

"Бавария" смогла пробить своего бывшего вратаря Леопольда Цингерле только в середине первого тайма. Передачу Корентена Толиссо использовал Серж Гнабри. Но незадолго до перерыва Деннис Србени воспользовался ошибкой обороны хозяев и восстановил равновесие.

"Бавария" долго пыталась забить второй мяч, но атакам чемпиона не хватало точности. На 70 минуте Роберт Левандовский использовал передачу Гнабри. Но это с трудом добытое преимущество растаяло через 9 минут. Свен Михель добил в сетку мяч, отраженный Мануэлем Нойером. И все же последнее слово осталось за "Баварией". Снова Левандовский использвал пас Гнабри 3:2.

"Бавария" выиграла 3:2 и с 49 очками возглавляет турнирную таблицу. "Падерборн" с 16 очками остается на последней 18 строчке.



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