Мнение: Падение Apple из-за коронавируса, Компания Южных морей и инвестиции в половое многообразие

22.02.2020, 0:28, Разное

1. Вот эпидемия коронавируса и добралась до бизнеса крупнейших компаний мира. Айфоновый сверхгигант Эппл, который критично зависит от продаж на китайском рынке, вынужден был из-за вируса закрыть все 42 магазина в КНР. Пока удалось заново открыть лишь 7. Временный простой ожидаемо ударил и по прибыли компании, и по курсу её акций:

https://lenta.ru/news/2020/02/18/apple_virus/

Вот что пишет о дальнейшем развитии ситуации коллега Crimsonalter:

https://tlg.repair/crimsondigest/1121

Компания Apple, любимая акция российской хипстоты и американских миллениалов, сообщила о том, что прогнозные показатели за второй квартал 2020 достигнуты не будут, «ибо коронавирус». Так и хочется сказать: «спасибо, дорогой капитан очевидность!».

https://www.cnbc.com/2020/02/17/apple-warns-on-coronavirus-it-wont-meet-revenue-guidance-because-of-constrained-iphone-supply-and-suppressed-demand-in-china.html

Идея о том, что продажи компании, у которой производство и потребители находятся в КНР, могут просесть, до сих пор не приходила в голову американским аналитикам — и это восхитительно. Или идея приходила, но они её гнали от себя, ибо Федрезерв всех спасет.

Акции компании начали чуть-чуть корректироваться (когда я это пишу – примерно минус 2,5%) только после этого официального заявления, что лишний раз доказывает тезис «в эпоху халявной ликвидности от центральных банков, инвесторам в акции мозги не нужны, прогнозы (даже элементарные) — тоже не нужны, и вообще ничего не надо кроме пассивных инвестиций».

Исходя из вышесказанного, мне представляется, что конспирологические теории о том, что на эпидемию спишут предстоящий экономический кризис или рецессию являются не очень адекватными.

Кризис будет только в случае реальной пандемии. В остальных вариантах даже рецессию «загасят» инъекциями ликвидности от центральных банков, причем всех: от ФРС до PBOC и ЕЦБ. Собственно, из-за железной уверенности в этом сценарии инвесторы паркуют деньги именно в активах, которые получат максимальную выгоду именно от такого варианта — то есть акции и длинные облигации.

2. У нас сравнительно хорошо известен тюльпановый пузырь в Голландии XVII века, но мало кто знает про пузырь Компании Южных морей в Англии начала XVIII века. «Лента.Ру» опубликовала интересную статью с рассказом про эту финансовую аферу, которая распустилась при полной поддержке британского государства (парламента и короля):

https://lenta.ru/articles/2020/02/09/south_sea_company/

В 1720 году Лондон накрыла волна самоубийств — люди в отчаянии сводили счеты с жизнью, не имея средств к существованию. Причиной послужил лопнувший пузырь Компании Южных морей — предприятия, которое стало одной из первых финансовых пирамид в мире. Компания убеждала инвесторов, что вот-вот заработает состояние на рабах и золоте Латинской Америки, подкупала ради своей выгоды парламент и придумывала хитрые схемы, чтобы раздуть цены на акции до небес. На удочку клюнули даже король и великий ученый Исаак Ньютон, которые вложились в предприятие. Однако популярность не спасла от краха компанию, чьи долги британские власти выплачивают до сих пор.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Компания_Южных_морей

Тысячи инвесторов были разорены, в том числе многие известные деятели науки, культуры и представители аристократии (среди них были Джонатан Свифт и ученый в области физики и математики Исаак Ньютон). В частности, Ньютон потерял на крахе компании более 20 тысяч фунтов, после чего заявил, что может вычислять движение небесных тел, но не степень безумия толпы.

Краткая суть мошеннической схемы: в попытке выплатить огромный британский госдолг была основана частно-государственная компания, которая стала выменивать облигации госдолга на акции, а затем продавать их, разгоняя цену всеми возможными способами. Однако когда цена превысила 1000 фунтов за акцию (более чем в 7 раз выше номинала), пузырь лопнул и множество людей разорились.

За прошедшие три столетия власти западных стран, конечно же, научились лучше управлять своими биржами. Однако биржевых крахов с тех пор было всё же немало, и вызваны они были схожими механизмами: неадекватным ростом стоимости ценных бумаг. Сколько сейчас таких «компаний Южных морей» на Западе – больной вопрос, который западофилы стараются себе не задавать.

3. Новость, которая иллюстрирует печальное состояние современной финансовой мысли на Западе. Директор крупного инвестиционного банка в США призывает сделать половое многообразие в руководстве компаний одним из главных критериев инвестиций в них:

https://ria.ru/20200128/1563931828.html

Громкое заявление на Давосском форуме генерального директора банка Goldman Sachs Дэвида Соломона о том, что с 1 июля инвестбанк будет отказывать в проведении IPO стартапам, где в совете директоров нет хотя бы одной женщины или представителя сексуальных или национальных меньшинств, внесло в бизнес-сообщество серьезный раскол. По версии господина Соломона, наличие «разнообразных» директоров может в разы увеличить средний годовой рост цены акций инклюзивных компаний по сравнению с компаниями, которыми руководят исключительно белые мужчины традиционной ориентации. <…>

Сам господин Соломон утверждает, что наличие женщин, нацменьшинств, геев и лесбиянок в совете директоров помогает цене акций стартапа за первый год в среднем вырасти на 44 процента по сравнению с 13 процентами роста в «обычных» компаниях. Откуда он взял эти цифры — не уточняется.

Ему вторят эксперты Credit Suisse, которые утверждают, что добавление хотя бы одной женщины в руководство компании приводит к росту стоимости ее акций на 3,4 процента по сравнению с компаниями, где в руководстве одни мужчины. Еще лучше дело обстоит с гомосексуалистами: по данным швейцарских специалистов, компании, поддерживающие и стимулирующие гей-культуру, наслаждаются прибылью на десять — двадцать один процент больше, чем все остальные. <…>

по результатам исследования, проведенного Гарвардским университетом и охватившим данные 1644 публичных компаний с 1998 по 2011 год, назначение женщины в совет директоров вызывало уменьшение рыночной стоимости компании в течение минимум двух лет. По мнению исследователей, инвесторы своими деньгами скорее не награждают, а наказывают компании, решившие поиграть в гендерное разнообразие. Характерно, что руководили исследованием две женщины.

Анализ более 140 научных исследований на тему влияния инклюзивности и разнообразия на финансовые результаты бизнеса, проведенное Американской академией менеджмента, показало отсутствие прямой корреляции между заигрыванием с политически заряженной аудиторией и прибылью компании.

В докладе, сделанном по результатам исследования, проведенного Университетом Пенсильвании, говорится прямо: «Вопреки первоначальной привлекательности аргумента о том, что гендерное разнообразие в руководстве улучшает финансовую эффективность компании, данные свидетельствуют об обратном». <…>

Другими словами, новой Большой Идеей для инвесторов является мысль: от бизнеса больше не требуется прибыль, а требуются в первую очередь сострадание, ответственность, сексуальная толерантность и гендерное разнообразие, и судить о результатах нужно теперь именно по этим критериям.

Впрочем, если американцы сумеют навязать такой метод инвестирования остальному миру, они действительно могут выиграть за счёт этого: даже если реальная эффективность управления их компаниями снизится, в США хлынут инвестиции из других стран, где гендерное многообразие в бизнесе не столь значительно.