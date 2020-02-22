Представлен ТОП-5 «умных» новинок от Xiaomi с AliExpress

22.02.2020, 0:21, Разное

Эксперты составили ТОП-5 «умных» новинок от Xiaomi, предлагаемых на интернет-ресурсе AliExpress. Среди продукции китайского бренда имеются смартфоны, бытовая техника и вспомогательное оборудование.

Компания Xiaomi расширяет перечень устройств, входящих в концепцию «умного» дома. Первой называют кухонную раковину модели Mensarjo. Она имеет систему подогрева и встроенную ультразвуковую ванночку для стерилизации продуктов. Управление осуществляется при помощи приложения в смартфоне, объём самой раковины составляет 50 л.



Далее называют сканер-переводчик модели YIDA H4. Данное устройство размещается вертикально над книгой и проводит сканирование текста. Девайс реагирует на жесты своего владельца. При указании пальцем на непонятное слово аппарат переводит его и отправляет информацию на смартфон, с которым устройство связано при помощи Bluetooth.

Следующей является «умная» подставка Sterilize Disinfection Knife для кухонных приборов, имеющая ультрафиолетовое облучение. Сушка ножей, вилок и ложек проходит наряду со стерилизацией, при этом поддерживается температура 55 градусов.



Новинкой является также вертикальный беспроводной пылесос Dreame V1 с мощностью всасывания 450 Вт. За ним в ТОП-5 новинок от Xiaomi называют флагманский смартфон модели Mi 10, наделенный экраном с диагональю 6,67 дюйма.