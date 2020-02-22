Путин предложил Беларуси компенсацию в $300 млн за покупку российской нефти – Лукашенко

22.02.2020, 0:18, Новости дня

Президент России Владимир Путин предложил выплатить Беларуси за покупку российской нефти $300 млн компенсации.

Об этом после разговора с главой Кремля сообщил на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует БЕЛТА.

«Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года. …Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», – сказал президент Беларуси.

По словам Лукашенко, «это хоть какой-то путь к развязке споров».

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе «Белнефтехима» подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании «Русснефть» и «Нефтиса». Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Беларусь начала поиски альтернативных поставок нефти взамен российской. Соответствующие предложения направлены в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны. 21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.

26 января первая партия норвежской нефти поступила для переработки на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке. Всего в Беларусь должны поставить 86 тыс. т нефти с месторождения Johan Sverdrup.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Лех Валенса о требованиях репараций от России: если рассчитать мудро, будет один к одному

26.12 / В Кремле заявили о готовности к диалогу с Британией

13.02 / В подмосковном ТЦ произошла потасовка с охраной из-за закрытого чемодана

11.12 / Комитет Сената США поддержал законопроект, позволяющий признать Россию спонсором терроризма

27.12 / По результатам транзитного арбитража от «Газпрома» получено $5 млрд – «Нафтогаз»

16.01 / Кандидат в премьер-министры РФ Мишустин попал в базу «Миротворца»

09.12 / Выросло число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии

18.12 / Церковный раскол на Украине поссорил архиепископа Кипрского с митрополитами

03.02 / Vegan. Вышла полная версия песни Jerry Heil для нацотбора на «Евровидение 2020». Видео

01.02 / В АТОР предупредили об изменении правил получения шенгенских виз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика