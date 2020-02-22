Станция метро «Смоленская» закрывается на длительный ремонт

22.02.2020, 0:06, Новости дня

С субботы, 22 февраля, текущего года до июня 2021 года закрывается для замены эскалаторных комплексов, срок эксплуатации которых подошел к концу, станция "Смоленская" Арбатско-Покровской ("синей") линии Московского метрополитена.

Проведение этих работ без закрытия станции не представляется возможным, так как на ней только один выход, сообщает "Интерфакс". В течение всего срока проведения работ поезда будут проезжать "Смоленскую" без остановки. Для проезда в район временно закрытой станции пассажиры смогут воспользоваться станицей "Смоленская" Филевской ("голубой") линии, а также маршрутами наземного транспорта.

Одновременно с заменой всех трех эскалаторов, установленных на станции "Смоленская" при ее открытии в 1953 году, будут проведены работы по капитальному ремонту вестибюля.