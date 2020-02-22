Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

22.02.2020, 0:06, Новости дня

Новичок российской премьер-лиги "Сочи" включил в заявку чемпиона мира Адиля Рами. 34-летний футболист в ближайшее время присоединится к новой команде.

Адиль Рами, выигравший чемпионат мира 2018 года в составе сборной Франции, возвращается в Россию. Уже в качестве игрока "Сочи". За считанные минуты до закрытия зимнего трансферного окна "Сочи" включил в заявку французского легионера. Адиль Рами провел первую половину сезона в "Фенербахче", но недавно расторг контракт с турецким клубом.

Адиль Рами выступал за французские "Лилль" и "Марсель", испанские "Валенсию" и "Севилью", итальянский "Милан" и турецкий "Фенербахче". На счету француза марокканского происхождения 35 матчей в составе сборной Франции. Также Адиль известен, как бывший жених актрисы Памелы Андерсон. Пара рассталась до свадьбы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Zaxid.net — вопрос политический — во Львове отказались вернуть останки разведчика Кузнецова родственникам в Россию

06.12 / «Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине!»?» Российский пранкер утверждает, что дозвонился Зеленскому. Аудио

06.12 / Нафтогаз рассказал о сделанном Газпрому предложении

04.02 / Минкультуры Украины отказалось считать бюст Жукова памятником

21.02 / Samsung в России начал принимать заказы на Galaxy S20

13.02 / Участника протестного митинга в Магасе осудили на один год и девять месяцев колонии-поселения

23.01 / Украина заявила об отказе во въезде двум политикам из «Единой России» и члену КПРФ

25.01 / ВШЭ приняла поправки во внутренний распорядок. В нем запрещены открытые письма и ограничена работа студенческих медиа 

14.01 / Кремль опубликовал видео с танцем Путина и Буша-младшего

11.01 / Audi представит новый кроссовер Audi Q9 к концу 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика