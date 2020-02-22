Уход Дмитрия Шепелева с Первого канала назвали «кармой» за Жанну Фриске

22.02.2020, 0:04, Разное

Известная колдунья Джулия Ванг, победившая в «Битве экстрасенсов», объяснила уход Дмитрия Шепелева с Первого канала влиянием Меркурия. Ответ показался Стасу Садальскому слишком зашифрованным, поэтому он попросил подписчиков помочь с его толкованием.

Подробно объяснив на примере с двумя поездами выражение «попасть под ретроградный Меркурий», экстрасенс добавила, что на событие оказали воздействие сразу несколько факторов. Часть из них представлена телевизионной составляющей, другая имеет отношение к личной жизни телеведущего. Упоминая «ТВКоктейль», Ванг намекнула на ухудшение отношения главы канала Константина Эрнста к артисту, чувство обиды за неучастие в «Огоньке», деньги, график. В личном плане замешана, безусловно, жительница и её отношение к телеведущему. Завершает достаточно объёмный список ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы, названная в честь быстрого Меркурия, но в случае Шепелева, ставшая почему-то «ретроградной».

Ошеломленный избытком информации, Садальский попросил помощи у поклонников. Часть из них подошла к вопросу несерьезно и сократила список до двух слов «перестали любить», другие назвали ответ прорицательницы «отчетом NASA», женская аудитория вспомнила Жанну Фриске и объяснила уход телеведущего с места работы «кармой» за умершую певицу и конфликты с ее родственниками.