Порошенко заявил, что Путин опаснее коронавируса

21.02.2020, 23:54, Новости дня

Президент России Владимир Путин намного опаснее коронавируса, его атаки нельзя пропускать. Об этом пятый президент Украины, народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил в Facebook 21 февраля. 

Путин – очень опасный враг Украины, который считает, что украинский язык и нация не должны существовать, отметил Порошенко. 

«И его цель – забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит… Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин – куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власти в этой ситуации не молчать», – добавил Порошенко. 

Володимир Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську…

Posted by Петро Порошенко on Reede, 21. veebruar 2020

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Начиная с 2014 года Путин постоянно подчеркивает в публичных выступлениях, что считает русских и украинцев одним народом. Он заявлял, что Россия и Украина «обречены на совместное будущее».

19 и 21 февраля 2020 года вышли первые две серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». В ходе этого интервью российский лидер заявил, что некоторые заявления президента Украины Владимира Зеленского «вызывают вопросы», выдвинул свою теорию происхождения слова «украинец» и призвал искать в истории «то, что нас объединяет». Создание Православной церкви Украины Путин назвал «разрезом по живому». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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