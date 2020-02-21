Мнение: Японец о нокаутах Федора Емельяненко

21.02.2020, 23:52, Разное

Японцу Масару в школе одноклассники сломали ключицу. С тех пор он больше не хотел, чтобы его обижали и начал заниматься каратэ.

Масару Уэда: Тогда я подумал, что если я стану сильным, надо мной перестанут издеваться. Но чем больше я занимался, тем больше понимал, что помимо сильного тела, нужен сильный дух.

Сила духа

Я сказал бы, что выдающееся не сам стиль каратэ или единоборства, а человек, который ими занимается.

Я думаю, мои ученики тоже желают не просто физической силы, но еще хотят и укрепиться внутренне. Стать сильным в боевом искусстве – сложно. Если человек научился бить сильно, и у него больше мышц, разве можно назвать такого человека назвать сильным?

Любимый русский боец

Мне, конечно, больше нравится Федор Емельяненко. Я однажды случайно встретил его на одном из рейсов в аэропорту. Это было больше десяти лет назад. В конце года я хотел вернуться в Японию, сидел в самолете и читал книгу. Какой-то русский вел себя очень шумно, пил алкоголь. Тогда шло очень много снега и нам объявили, что нужно подождать еще полчаса. Тот русский обрадовался, потому что ему предоставилась возможность еще сильнее напиться. В какой-то момент он опять что-то закричал, и я обернулся, а через проход сидит Федор Емельяненко. Я очень удивился. Он совсем не пил, сидел спокойно, разговаривал с женой. Жена у него очень высокая, она постоянно что-то говорила, достаточно грубо, и иногда била ногой Федора, на что он лишь улыбался. Мне тогда показалось, что Федор Емельяненко – настоящий джентльмен.

Секрет Федора Емельяненко

Про удар Федора говорят как про очень мощный удар. И в действительности это так. Он может нокаутировать одним ударом. Но как у него это получается? Когда я встретил в самолете Фёдора, я удивился, что он оказался меньше ростом, чем я думал. Почему боец в тяжелой весовой категории может так легко нокаутировать противника? Сначала я не понимал, в чем дело, но потом осознал, в чем фишка: все дело в силе сжатия кулака.

Все спортсмены тренируются каждый день, и у многих небывалая сила. Сильных спортсменов много, но почему только Фёдор имеет что-то особенное? Все дело в силе зажатия кулака. Фёдор бьет большими движениями, и противник не может отреагировать не только потому, что удар быстрый, но потому что момент атаки не виден. Это технический момент: если сжимаете кулак, то плечо не напрягается. Ниже лопатки зона напрягается, но в плечи напряжение не идет. И я думаю, это самая главная особенность удара Фёдора. Человек смотрит на эту линию плеч и шеи, но если эта зона не двигается, начало удара не видно.

Как это сделать? Нужно сильно сжать кулак. Тогда напряжение сосредотачивается в нем, а шея и плечо расслаблены. Напряжение человека может сознательно сосредоточить в одной зоне, и если изо всех сил стараться напрягать только эту зону, то противнику сложнее понять что будет дальше.

Если вы будете бить от плеча, какое бы быстрое движение не было, противник все равно заметит. А особенность удара Федора очень схожа с направлением карате окинава-кэмпо:

Первый пункт — это сильно сжатый кулак. И еще конечно важно – использование лопатки. Лопатки разводятся в стороны и опускаются. И в таком положении наносится удар. И используя такую технику, неважно под каким углом наносится удар, он будет в любом положении сильный. Именно поэтому Фёдор с такой легкостью бьет, наотмашь.