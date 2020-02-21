ООН предупреждает о кровавой бойне в сирийском Идлибе

21.02.2020, 23:52, Новости дня

Агентства, входящие в состав ООН, сообщили о том, что в Идлибе сейчас находятся около 3 млн мирных жителей, которые не могут выехать в соседние страны из-за закрытия сирийской границы. В результате большинство перемещенных лиц сейчас передвигаются в направлении уже перенаселенных районов на границе между Идлибом и Турцией, говорят в ООН.

Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Дженс Лаэрке говорит, что около трети из 330 тысяч перемещенных лиц бежали в районы рядом с городом Алеппо на севере Сирии, которые также находятся под обстрелом.

«Линия фронта и непрекращающееся насилие продолжают приближаться к этим районам, которые заполонены перемещенными лицами, причем бомбардировки все чаще проводятся в местах, где находятся перемещенные лица, и их окрестностям. Мы призываем к немедленному прекращению огня, чтобы предотвратить дальнейшие страдания, и, как мы опасаемся, это может закончиться кровавой бойней», — сказал Лаэрке.

По мере того, как площадь безопасных районов в Идлибе продолжает сокращаться, по словам Лаэрке, перемещенным лицам все сложнее становится найти укрытие. Это принуждает десятки тысяч людей, по его словам, жить на открытом воздухе или в частично укрытых от обстрелов зданиях.

«Свыше 280 000 человек остаются в лагерях, которые уже заполнены людьми сверх меры, или во временных лагерях, где они установили свои тенты, но где нет базовых услуг, к примеру, туалетов. В условиях морозной зимы многим людям приходится сжигать лишнюю одежду, мебель или другие материалы, выделяющие ядовитый дым», — заявил Лаэрке.

Агентства по оказанию помощи сообщили о том, что из-за падения температуры ниже нуля до смерти замерзли семеро детей, в том числе семимесячный младенец.

В ООН планируют усилить гуманитарную операцию на северо-западе Сирии, чтобы помочь в ближайшие полгода более чем 1,1 млн человек. На эти цели потребуется потратить 500 млн долларов.