Наука: Китайские ученые объявили о создании вакцины от кариеса

21.02.2020, 23:43, Разное

Ученые из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая завершили серию испытаний новой вакцины и добились подавления микрофлоры, ответственной за развитие кариеса. Результаты они опубликовали в журнале Scientific Reports.

Вакцина от Streptococcus mutans

Теорий возникновения кариеса существует множество, в том числе и наследственная теория. Но главной причиной этой болезни в настоящее время считают бактерии Streptococcus mutans, которые живут в полости рта. Эти микроорганизмы вырабатывают молочную кислоту, которая приводит к образованию зубного камня, разрушению эмали и появлению кариозных полостей в зубе. Идея вакцины против кариеса возникла давно, и исследования в этом направлении проводятся в разных странах. Но на днях китайские ученые объявили о том, что вплотную подошли к ее созданию.

Результаты экспериментов на крысах показали эффективность применения гибридного белка KF-rPAc. Он состоит из двух компонентов. Белок KF, выделенный из бактерий другого вида, провоцирует иммунный ответ на белок rPAc, находящийся на поверхности мембраны Streptococcus mutans. Таким образом, кариозные бактерии подвергаются более интенсивной атаке иммунитета, и их численность заметно сокращается.

К настоящему моменту эксперименты на лабораторных животных завершены, и в ближайшее время исследователи планируют перейти к клиническим испытаниям.

Кариес не передается по наследству

Разработка новой вакцины многим обязана предшествующим научным разработкам. Так, весной 2017 года было завершено исследование американских и австралийских биологов, опровергнувших наследственную теорию возникновения кариеса. Исследователи доказали, что причиной возникновения заболевания является не генетическая предрасположенность, как считалось ранее, а неправильный уход за полостью рта и несоблюдение правил гигиены. Ученые обнаружили, что некоторая часть микрофлоры полости рта действительно наследуется, однако совсем не та, которая связана с возникновением кариеса. А за попадание в полость рта Streptococcus mutans, вызывающих развитие кариеса, отвечали не наследственные, а внешние факторы. Специалисты также заметили, что с течением времени доля передающихся от родителей детям микробов снижается, тогда как число микроорганизмов, связанных с окружающей средой – растет.

Вакцины от болезней полости рта – давняя цель ученых

Попытки побороть кариес с помощью вакцины длительного действия продолжаются уже почти три десятилетия. О создании научной группы для разработки первой вакцины против кариеса было объявлено еще в 2003 году. С тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что вакцина от кариеса вот-вот будет создана.

Подходы к решению проблемы возникали разные. В одном случае вакцина формировала антитела к бактериям, вызывающим кариес. В другом – создавала защитное покрытие, не позволяющее бактериям фиксироваться на поверхности зуба (ICON anti-caries technology), то есть не являлась вакциной в прямом смысле слова.

Определенные успехи достигнуты и в лечении других болезней полости рта. В 2016 году австралийские ученые объявили о создании вакцины, способная предотвратить или уменьшить тяжесть протекания неприятной болезни десен – периодонтита. Вакцина нацелена на ферменты, продуцируемые бактерией Porphyromonas gingivalis. С помощью этой вакцины вырабатывается иммунный ответ – антитела, которые нейтрализуют токсины патогена. Испытания этой вакцины на пациентах с периодонтитом запланированы на 2018 год.