Присяжные в США зашли в тупик по вопросу виновности Вайнштейна в изнасиловании

21.02.2020, 23:37, Новости дня

В суде Манхэттена жюри присяжных зашло в тупик по двум пунктам обвинения американского продюсера Харви Вайнштейна, касающихся изнасилования, сообщают информационные агентства.

Если Вайнштейна признают виновным по этим пунктам обвинения, продюсеру грозит пожизненное тюремное заключение. Обсуждение продолжится в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

При этом в отношении обвинения в насильственных действиях сексуального характера присяжные вынести единогласное решение. По этим трем пунктам обвинения Вайнштейну грозит 25 лет тюрьмы.

В жюри вошли семь мужчин и пять женщин.

Напомним, Вайнштейн подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин.

Скандал породил волну обвинений в домогательствах, коснувшуюся множества политиков, актеров и других известных людей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Принц Гарри и Меган Маркл решили возместить короне затраты на ремонт резиденции

10.02 / Губернатор Челябинской области устроил разнос двум министрам после скандала с китайцами

06.02 / ФАС отреагировала на данные о повышении цен на медицинские маски

13.01 / Daily Telegraph — глава MI5 не верит в угрозу Huawei для обмена разведданными с США

26.01 / Большой офис и реклама таблеток — обозреватель T&P рассказал, как защитить американских ветеранов от «российской пропаганды»

02.02 / При пожаре на западе Москвы были спасены пять человек

28.01 / «Ведомости»: Гендиректор «Сухого» может уйти в отставку до конца недели

19.02 / Таксист снял с банковской карты пьяного пассажира полмиллиона рублей

05.12 / Мнения: Американские демократы готовят пятый Интернационал

18.12 / На границе Кыргызстана и Таджикистана перестрелка: ранены школьник, имам, депутат и военный

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика