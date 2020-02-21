Присяжные в США зашли в тупик по вопросу виновности Вайнштейна в изнасиловании

21.02.2020, 23:37, Новости дня

В суде Манхэттена жюри присяжных зашло в тупик по двум пунктам обвинения американского продюсера Харви Вайнштейна, касающихся изнасилования, сообщают информационные агентства.

Если Вайнштейна признают виновным по этим пунктам обвинения, продюсеру грозит пожизненное тюремное заключение. Обсуждение продолжится в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

При этом в отношении обвинения в насильственных действиях сексуального характера присяжные вынести единогласное решение. По этим трем пунктам обвинения Вайнштейну грозит 25 лет тюрьмы.

В жюри вошли семь мужчин и пять женщин.

Напомним, Вайнштейн подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин.

Скандал породил волну обвинений в домогательствах, коснувшуюся множества политиков, актеров и других известных людей.