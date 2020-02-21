Мнение: Удары

21.02.2020, 23:34, Разное

Ближневосточные СМИ сообщили о массированной ракетной атаке окрестностей авиабазы Хмеймим. Сирийские СМИ подтвердили, что системы ПВО приводились в готовность. Ракетный удар наносился со стороны Средиземного моря с воздуха.

Очевидно, что здесь уже не идёт никакого разговора о неопознанных террористах. У них просто нет возможности наносить удары со стороны моря. Ещё один удар наносился со стороны города Джиср-эш-Шугур, причём дальность ракетного удара говорит о применении турецких РСЗО Т-122 Sakarya. Как сообщают, этот удар был нанесён синхронно с заявлением турецкой стороны о готовности разрыва соглашений с Россией по Сирии. Этот удар (не менее семи ракет) был отражён системой ПВО авиабазы Хмеймим.

По всей видимости, это последнее турецкое предупреждение. Примерно так развивалась обстановка перед уничтожением российского самолета в ноябре 15 года. В этот раз одним самолетом вряд ли обойдётся.

Вероятность прямого столкновения между Россией и Турцией существовала и существует всегда. Противоречия в Сирии у двух режимов неразрешимы. Любые договоренности лишь снижают риски, но не снимают их, тем более, что трактовки договоренностей кардинально отличаются.

Очевидно, что Турция в прямом столкновении в Сирии имеет подавляющее преимущество просто за счёт несопоставимого ресурсного потенциала на этом театре. Плюс турки контролируют все снабжение российской группировки. Плюс Турция уже предельно прозрачно запросила помощь — пока военно-техническую — у США. При таких вводных русско-турецкая война рискует быть гораздо скоротечнее русско-японской войны 1904 года. Но по последствиям — ровно такой же. Хотя, конечно, у Путина нет флота, который он потеряет в новой Цусиме. Вместо ВМФ он может похвастать лишь флотом яхт сиятельных воров.