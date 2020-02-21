Массажист арестован за изнасилование пятилетнего мальчика

21.02.2020, 23:30, Новости дня

На Кубани массажиста подозревают в изнасиловании пятилетнего мальчика. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, мужчину уже арестовали.

По версии следствия, 42-летний житель поселка Восточный работал на дому. 17 февраля к нему на сеанс привели ребенка.

"Злоумышленник совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера, – сообщили в следственном управлении. – О произошедшем ребенок сразу же сообщил матери, которая обратилась в правоохранительные органы".

В отношении массажиста возбудили дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.