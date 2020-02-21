В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

21.02.2020, 23:30, Новости дня

Режим сокращения насилия, согласованный властями Афганистана и силами международной коалиции с движением "Талибан" (запрещено в РФ), вступает в силу в полночь на субботу, 22 февраля, по местному времени. Срок действия режима – одна неделя, он будет предшествовать подписанию соглашения между талибами и Вашингтоном.

Переговоры между США и представителями движения "Талибан" начались в 2018 году и проходили фактически безрезультатно, напоминает ТАСС. В сентябре минувшего года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы". Однако в январе 2020 года талибы заявили, что рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, сообщив, что проект соглашения уже готов. В США требуют, чтобы "Талибан" на деле продемонстрировало, что готово снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.



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