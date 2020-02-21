Макрон испугался нового миграционного кризиса из-за Идлиба

21.02.2020, 23:26, Новости дня

Европе угрожает новый миграционный кризис из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон сказал, что обсуждал проблему с рядом неправительственных организаций. По их версии, около 2 млн человек оказались «в крайне опасной ситуации» или «стали беженцами».

Он призвал к скорейшему проведению переговоров в «стамбульском формате», который предусматривает участие лидеров России, Турции, Франции и Германии, передает ТАСС.

Напомним, Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили главе российского государства Владимиру Путину провести встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что информация о якобы потоках сотен тысяч жителей провинции Идлиб, бегущих в Турцию, не соответствует действительности.