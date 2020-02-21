Степан Джигарханян объяснил свое сравнение возлюбленной Ольги Казаченко с поганкой

21.02.2020, 23:21, Разное

Степан Джигарханян объяснил свое шутливое сравнение Ольги Казаченко с поганкой. Просто наряд возлюбленной, в котором она появилась на передаче «Пусть говорят», напомнил ему ядовитый гриб.

Кофточка с рюшами вызвала у пасынка Армена Джигарханяна ассоциации с так называемым «фартуком» на ножке известной своими опасными свойствами бледной поганки. Неожиданный «комплимент» избраннице вынудил Степана Джигарханяна сделать уточнение, что она для него королева цветов — роза, но с шипами, и он ни в коем случае не хотел её обидеть.

Казаченко утверждает, что сравнение не вызвало у неё никаких негативных чувств. Оно показалось ей смешным и с присутствием доли истины. Любимая Джигарханяна говорит о себе, что у неё такая же обманчивая внешность, как у ядовитых грибов. «С виду белая и пушистая, но постоять за себя могу», — поясняет она свои слова. В этом убедился и её бывший супруг певец Вадим Казаченко, который пытался многое доказать скандальным бракоразводным процессом, но суд опроверг все его обвинения.