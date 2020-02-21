Макаревич о ситуации в России: Не знаю ни одной революции, после которой стало бы лучше

21.02.2020, 23:18, Новости дня

Российский певец и музыкант Андрей Макаревич заявил «Немецкой волне» в интервью, которое вышло 19 февраля, что не хочет дожить до момента, когда появиться потребность выйти на улицу для протестов.

«Я бы очень не хотел дожить до момента, когда я лично почувствую потребность и необходимость выйти на улицу. Потому что это экстремальные меры, и, как правило, приводят они совсем не к тем результатам, которых ожидали. Я еще не знаю ни одной революции, после которой стало бы лучше», – сказал он.

По словам музыканта, в России «власть боится протестов, хочет их задушить в зародыше».

«Гораздо разумнее было бы вести политику, которая не вызывает протестов. Тогда и душить было бы некого и нечего. …Но это не значит, что к нему не надо стремиться. Вообще-то самые правильные мудрые вещи звучат довольно банально. Но это не значит, что они плохи», – отметил Макаревич.

Ранее Макаревич заявил, что конституция в России «всегда была красивой картинкой на стенке», не соответствующая реальности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / «Благовещенск-Хэйхэ»: контактировавших с больными коронавирусом взяли под наблюдение

22.12 / В Николаеве женщина пострадала во время стрельб полицейских

28.01 / «Верховный правитель». Должность президента России предложили переименовать

04.12 / Второго подозреваемого в убийстве сына Соболева арестовали

24.01 / Лукашенко продолжит переговоры с Путиным о цене на российскую нефть

12.12 / Начались продажи умных телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro в Китае

04.02 / Боксер Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 29 февраля в бою с Форрестом

09.02 / «Джокер» снялся в короткометражке об охране окружающей среды

15.12 / Ученые: За импульсивное питание отвечает специфический участок мозга

21.02 / Абсолютный максимум: четвертый рекорд подряд от московской погоды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика