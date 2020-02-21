Макаревич о ситуации в России: Не знаю ни одной революции, после которой стало бы лучше

21.02.2020, 23:18, Новости дня

Российский певец и музыкант Андрей Макаревич заявил «Немецкой волне» в интервью, которое вышло 19 февраля, что не хочет дожить до момента, когда появиться потребность выйти на улицу для протестов.

«Я бы очень не хотел дожить до момента, когда я лично почувствую потребность и необходимость выйти на улицу. Потому что это экстремальные меры, и, как правило, приводят они совсем не к тем результатам, которых ожидали. Я еще не знаю ни одной революции, после которой стало бы лучше», – сказал он.

По словам музыканта, в России «власть боится протестов, хочет их задушить в зародыше».

«Гораздо разумнее было бы вести политику, которая не вызывает протестов. Тогда и душить было бы некого и нечего. …Но это не значит, что к нему не надо стремиться. Вообще-то самые правильные мудрые вещи звучат довольно банально. Но это не значит, что они плохи», – отметил Макаревич.

Ранее Макаревич заявил, что конституция в России «всегда была красивой картинкой на стенке», не соответствующая реальности.