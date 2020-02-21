«Подумаю, хочу ли жить в Украине». Скалецкая рассказала о реакции экипажа самолета на протесты в Новых Санжарах

21.02.2020, 23:18, Новости дня

Реакция населения поселка Новые Санжары Полтавской области на размещение на территории населенного пункта эвакуированных из Китая граждан заставила задуматься о смене гражданства некоторых членов экипажа украинского самолета, на котором украинцы и иностранцы возвращались из эпицентра вспышки коронавируса. 

Об этом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» 21 февраля. Она принимала участие в ток-шоу по видеосвязи, находясь в санатории вместе с эвакуированными. 

«Я сегодня провела полдня с бригадой экипажа, мы решали вопросы, связанные с их размещением… В том числе обсуждали вопрос их шока, связанного с «приемом» – назовем это так – украинских граждан. Один из тезисов, которые прозвучали: «После завершения эвакуации я очень хорошо подумаю, хочу ли дальше жить в Украине», – сказала министр. 

Скалецкая выразила надежду на то, что «страсти утихнут» и такой опыт станет поводом для ее сегодняшних собеседников оценить «жизненную позицию, но не менять страну и гражданство». 

«Кроме тяжелого перелета, тяжелой дороги, этот прием был просто ошеломляющим для них», – добавила она. 

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары». Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети от двух лет. 

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. Сегодня полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

Сейчас ситуация спокойная. 

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 21 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2236 человек, общее число инфицированных достигло 75 465. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 февраля за пределами Китая заболело 1073 человека в 26 странах, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом. На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / «Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

28.01 / В ЛНР заявили, что задержали мать восьмерых детей по обвинению в «шпионаже»

07.02 / Зеленский отправился в Италию, ликвидирован главарь «Аль-Каиды на Аравийском полуострове». Главное за день

10.02 / Россияне остались без работы из-за коронавируса в Китае

09.02 / Шорт-трек. Россияне завоевали три медали этапа Кубка мира

23.01 / CNN — зло, которое поднимает голову — мировые лидеры в Израиле единодушно выступили против антисемитизма

31.01 / Бойцы и болельщики устроили массовую драку на московском турнире по ММА

17.02 / Раскрыта атомная структура оболочки коронавируса

09.02 / Вступили в силу новые правила пересечения админграницы с Крымом

20.12 / СЕ и ОБСЕ попросили взять на контроль ситуацию со Sputnik Эстония

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика