Личное: Вольерное убийство
21.02.2020, 23:18, Разное
Я никогда не строю иллюзий, но до последнего всё же надеялась, что Путин не подпишет закон о вольерной охоте.
Ошиблась. Президент подписал.
Фото: Соцсети
Теперь любой садист, даже не обладающий минимальной смелостью, сможет удовлетворить свою низменную жажду крови.
Взять карабин. Подойти к вольеру. Расстрелять в упор любое животное, у которого нет даже призрачных шансов спастись.
Я понимаю, что и обыкновенная охота — варварство. Стрелять в живых, когда в любом магазине продаётся мясо, удел маньяков.
Вольерная охота — ещё хуже. Лично для меня она ассоциируется с застенками гестапо. С маньяками, которые связывают жертв, а потом с наслаждением их убивают.
Фото: Соцсети
Скажите, что должно случиться с психикой человека, который стреляет ради удовольствия и кончает от вида агонии умирающего животного?
Этот человек настолько труслив, что даже вооружившись, он боится идти по лесу и напасть на медведя. Зато, когда медвежонок в клетке, этот «охотник» с удовольствием стреляет в упор.
Фото: Соцсети
Что с этим человеком? Вы можете мне ответить? Он маньяк, получающий удовольствие от убийства, или нет?
Теперь вольерная охота легализована. Хочешь стрелять — стреляй. Спасибо, что пока — не в людей.
Источник: Лена Миро
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