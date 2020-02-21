Личное: Вольерное убийство

21.02.2020, 23:18, Разное

Я никогда не строю иллюзий, но до последнего всё же надеялась, что Путин не подпишет закон о вольерной охоте.

Ошиблась. Президент подписал.


Фото: Соцсети

Теперь любой садист, даже не обладающий минимальной смелостью, сможет удовлетворить свою низменную жажду крови.

Взять карабин. Подойти к вольеру. Расстрелять в упор любое животное, у которого нет даже призрачных шансов спастись.

Я понимаю, что и обыкновенная охота — варварство. Стрелять в живых, когда в любом магазине продаётся мясо, удел маньяков.

Вольерная охота — ещё хуже. Лично для меня она ассоциируется с застенками гестапо. С маньяками, которые связывают жертв, а потом с наслаждением их убивают.


Фото: Соцсети

Скажите, что должно случиться с психикой человека, который стреляет ради удовольствия и кончает от вида агонии умирающего животного?

Этот человек настолько труслив, что даже вооружившись, он боится идти по лесу и напасть на медведя. Зато, когда медвежонок в клетке, этот «охотник» с удовольствием стреляет в упор.


Фото: Соцсети

Что с этим человеком? Вы можете мне ответить? Он маньяк, получающий удовольствие от убийства, или нет?

Теперь вольерная охота легализована. Хочешь стрелять — стреляй. Спасибо, что пока — не в людей.

Источник: Лена Миро



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