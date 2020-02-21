США решили ужесточить экспортный режим для РФ по ракетам и БПЛА

21.02.2020, 23:12, Новости дня

С понедельника в отношении РФ решено ужесточить экспортный режим в сферах ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотников, сообщил минторг США.

Бюро промышленности и безопасности провело пересмотр экспортного режима США в отношении других стран в области ядерного нераспространения, ракетных технологий, химического и биологического оружия. Режим был приведен в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США.

В связи с пересмотром экспортерам в США потребуются лицензии на некоторые типы продукции, включая используемую для создания любых ракетных систем и БПЛА, передает РИА «Новости».

При этом заявки на лицензию «рассматриваются исходя из презумпции отказа».

В США утверждают, что РФ якобы недостаточно сотрудничала с США в «проведении проверок перед выдачей лицензий или проверок после доставки» американских товаров.

При этом «презумпции отказа» объясняется бездоказательно приписываемому РФ использованию нервно-паралитического вещества «Новичок».

СШ обеспокоены деятельностью «по пересылке или реэкспорту» американской продукции в Россию «в нарушение мер экспортного контроля».

Товары из вышеперечисленных областей, которые направлены на поддержку сотрудничества РФ и США в космосе, «будут рассматриваться в каждом конкретном случае».



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