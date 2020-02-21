Мнение: Сорвавшаяся разведка

21.02.2020, 23:07, Разное

Не умеет Служба внешней разведки России достойно проигрывать. Вести себя как профи.

Болгария в последнее время разоблачила несколько российских разведчиков и киллеров. Можно сказать, вскрыла сеть наших агентов влияния. Начала расследования.

Вместо того, чтобы молча проглотить провал, сделать выводы, не повторять ошибок, вчера из СВР понеслась истерика в стиле мидовской Захаровой.

Некто Сергей Иванов, пресс-секретарь СВР, объявил Болгарию эпицентром антироссийской кампании спецслужб Соединенных Штатов:

«Согласно полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США».

Непонятно только, какое отношение СВР имеет к «политическим и общественным деятелям, выступающим за развитие добрососедских отношений с Россией». Они-то здесь при чем? Это должно быть по линии МИДа. Что СВР за них кипятится? Видно, не все чисто. Раскрыл Иванов секрет.

Кроме того, странная история (как и в случае Захаровой), когда чиновник невысокого ранга, главная задача которого передавать журналистам пресс-релизы, делает оскорбительные для других стран политические заявления космического масштаба и космической глупости.

К чему оскорблять Болгарию и другие страны Центральной Европы, отрицая их самостоятельность, представляя их американскими пешками? Для чего это делать по отношению к дружественной России Болгарии, которая в целом занимает умеренную по отношению к нашей стране позицию?

Лучше бы руководители нашей страны и СВР оставили попытки лезть в Болгарию со своими спецоперациями. Пусть бы ограничились дипломатическими методами.

Тем более, что Болгария показала, что умеет противостоять и нашей разведке, и попыткам действовать через агентов влияния.

И в любом случае лучше сохранять невозмутимость, заморозить эмоции. Глава СВР Нарышкин это умеет. Он всегда выглядит так, как будто только что выбрался из морозильной камеры. Настоящий мистер Фрост. Получили по физиономии – отойдите и подумайте в своем углу ринга. Нечего махать руками в воздухе. Это – слабость. Это – смешно. И глупо.

📸 глава СВР Сергей Нарышкин

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