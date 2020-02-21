Героев «Звёздного пути» заменили на Джеффа Безоса и Илона Маска: видео

21.02.2020, 23:06, Новости дня

Авторы YouTube-канала TheFakening создали высококачественную видеоподделку с участием Джеффа Безоса, руководящего компанией Amazon, и главы Tesla Илона Маска. Бизнесмены «сыграли» в пилотном эпизоде сериала «Звездный путь», оригинальная версия которого была снята в 1965 году.

На пугающе реалистичном ролике лицо Безоса примерили на талосианца — представителя древней разумной гуманоидной расы, которые живут под землей. В свою очередь, Маску досталась «роль» Кристофера Пайка — первого капитана звездолета «Энтерпрайз».

В 1-минутном диалоге между ними инопланетянин восхищается моральными качествами офицера Звездного флота, который предпочел погибнуть, нежели использоваться для разведения «племенного скота». Осознав неуправляемость человеческого рода, в конце серии предводитель талосианцев отпускает людей на волю.

Энтузиасты несколько переиначили оригинальный эпизод The Cage («Клетка»). Свою версию они описали так: «В ближайшем будущем Илон Маск спасает нас от плена иллюзий Джеффа Безоса».

Ранее в интервью Безос неоднократно упоминал, что с детства любит франшизу «Звездный путь». Миллиардер уже примерял на себя роль инопланетянина, снявшись в камео в одной из сцен фильма «Стартрек: Бесконечность», вышедшего в 2016 году.

Технология дипфейка — когда алгоритмы искусственного интеллекта меняют лица из исходной записи на другие — появилась несколько лет назад. Эти системы широко используются для создания реалистичных порнографических роликов с участием знаменитостей, в которых те никогда не снимались, или фальшивых выступлений крупных политических деятелей.

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