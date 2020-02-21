Анонсирован новый круиз Diamond Princess

21.02.2020, 23:06, Новости дня

Круизный лайнер Diamond Princess, прославившийся карантином из-за коронавируса, объявил о новом круизе, который состоится в апреле текущего года после полной дезинфекции.

Больше половины случае заболевания COVID-19 за пределами Китая связаны именно с морским судном. По последним данным, речь идет о 634 зараженных пассажирах, а также двух случаях летального исхода. Невзирая на это, компания Princess Cruises намерена отпустить лайнер в очередное плавание с 29 апреля, к празднованию Золотой недели в Японии, сообщает Business Insider.

Морское судно намерены полностью продезинфицировать, при этом неизвестно, как будут произведены данные работы. Ранее один из врачей, побывавших на лайнере, отметил, что карантинные условия на нем являются ужасающими.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что пассажиров с Diamond Princess можно было оперативно эвакуировать, забрав больных коронавирусом на лечение. По мнению российского политика, удерживать здоровых людей на борту неделями было преступно, сообщает ТАСС.

По данным римских СМИ, итальянский капитан круизного лайнера Дженнаро Арма продолжает подбадривать пассажиров, которые оказались заблокированными на борту из-за вспышки COVID-19. Он намерен покинуть судно лишь после завершения эвакуации всех людей. Кроме итальянца на борту останутся еще шесть членов экипажа.

Дженнаро Арма среди пассажиров получил прозвище "отважный капитан", поскольку мужчина не теряет самообладания в сложной ситуации. В День святого Валентина итальянец отправил всем людям, заблокированным на лайнере, сладости в форме сердечек и записки, сообщает "Интерфакс". Также мужчина по громкой связи прочитал стихи, посвященные влюбленным.

Двухнедельный карантин из-за коронавируса закончился на Diamond Princess в среду, 19 февраля. С этого момента судно покинуло более семисот человек. Ожидается, что в пятницу, 21 февраля, на берег сойдут еще 450 пассажиров. Покидать борт разрешается только тем, у кого не обнаружен COVID-19.