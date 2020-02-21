Шойгу вручил орден воронежской Военно-воздушной академии

21.02.2020, 23:06, Новости дня

Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина вручен орден Георгия Жукова.  Награду вуз получил за заслуги в укреплении обороноспособности РФ и подготовке квалифицированных военных кадров, сообщает ТАСС. Награду вручил министр обороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной в Москве.

Глава Минобороны подчеркнул, что в академии проводятся исследования по приоритетным направлениям развития и применения Воздушно-космических сил. А также из стен вуза выходят высококвалифицированные офицеры.

Как сообщает "Вести Воронеж", орден Георгия Жукова также получило Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского. Военная академия материально-технического обеспечения имени Хрулева удостоена ордена Михаила Кутузова. Сергея Шойгу отметил, награды вузам — это  "заслуженная оценка эффективной деятельности командования и профессорско-преподавательского состава".

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ГТРК "Воронеж"



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