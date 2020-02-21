Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер ищут психотерапевта своему сыну Пресли

21.02.2020, 23:04, Разное

Модель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер решают проблему, связанную с поиском психотерапевта для сына Пресли. Родители обеспокоены состоянием психики своего наследника, сделавшего татуировку на лице.
54-летняя знаменитость уже много лет работает в модельной индустрии, а её 57-летний муж занимается бизнесом. Ментальное здоровье сына вызывает беспокойство у отца и матери. Появление на правой щеке подростка надписи «Непонятый» всерьёз взволновало звёздную пару. Терпению родителей пришёл конец, когда они посмотрели в интернете видео, в котором Пресли стреляет из автоматического оружия в тире. Ролик подписан: «Невинный и маленький я против всех этих ужасных татуировок». Сюжет размещён в Instagram-аккаунте сына Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. В настоящее время отец и мать сбились с ног, разыскивая опытного психолога для 20-летнего юноши.

Ранее сын популярной модели и известного бизнесмена оказался под влиянием некой компании, после чего имел привод в полицию. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения во время управления своим электромобилем Теsla, когда ехал по Беверли-Хиллз. Врачи рекомендовали парню поведенческую терапию, но проведенное лечение оказалось неэффективным.



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