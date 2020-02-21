Игорь Тальков-младший не может оправиться от предательства Азизы

21.02.2020, 23:04, Разное

Полгода длится конфликт между Игорем Тальковым-младшим и певицей Азизой, но сын популярного музыканта не только не собирается мириться, но считает эстрадную исполнительницу «сумасшедшей предательницей». Скандал между лучшими друзьями разгорелся после выступления артистки в шоу «На самом деле».
По словам певицы, однажды Игорь Тальков-старший пытался «подложить ее под богатого человека». Однако это предложение возмутило Азизу, и она отказалась. Тогда покойный музыкант оставил ее одну в ночном лесу. После громкого заявления Тальков-младший прекратил контактировать с артисткой.

До скандала они считались одними из лучших друзей. Азизе сын покойного певца предложил стать кумой, и та согласилась. Но теперь Игорь Тальков-младший говорит, что его бывшая подруга «сошла с ума». Они делали шаги навстречу примирения, но регулярно возникали препятствия. Сейчас Тальков-младший собирается прибегнуть к обряду раскрещивания, чтобы Азиза больше не считалась крестной матерью его сына Святослава.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Эдиту Пьеху устраивает размер пенсии: «Получаю еще «шахтерское» пособие»

03.02 / Онколог Алексей Мокроносов предоставил рекомендации по защите организма от рака

04.01 / Наука: Новогодние ёлки готовы к глобальному потеплению

11.12 / Сосо Павлиашвили не появится на похоронах Юрия Лужкова из-за запрета врачей

29.01 / Семейный психотерапевт Джианни Адамо рассказал о признаках любовной зависимости

04.12 / Специалисты установили, что смартфон Apple iPhone 11 Pro тайно следит за пользователями

20.01 / Сильнее Началовой: на могиле Талькова начали происходить чудеса исцеления

29.12 / Мнение: Почему молчит @Beria? В Минске судят тех, кто выступал против интеграции

10.01 / Ученые раскрыли секрет увеличения жизни в пять раз

04.01 / Toyota с 9 января открывает приём заказов на новый кроссовер Wildlander

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика