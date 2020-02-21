Игорь Тальков-младший не может оправиться от предательства Азизы

21.02.2020, 23:04, Разное

Полгода длится конфликт между Игорем Тальковым-младшим и певицей Азизой, но сын популярного музыканта не только не собирается мириться, но считает эстрадную исполнительницу «сумасшедшей предательницей». Скандал между лучшими друзьями разгорелся после выступления артистки в шоу «На самом деле».

По словам певицы, однажды Игорь Тальков-старший пытался «подложить ее под богатого человека». Однако это предложение возмутило Азизу, и она отказалась. Тогда покойный музыкант оставил ее одну в ночном лесу. После громкого заявления Тальков-младший прекратил контактировать с артисткой.

До скандала они считались одними из лучших друзей. Азизе сын покойного певца предложил стать кумой, и та согласилась. Но теперь Игорь Тальков-младший говорит, что его бывшая подруга «сошла с ума». Они делали шаги навстречу примирения, но регулярно возникали препятствия. Сейчас Тальков-младший собирается прибегнуть к обряду раскрещивания, чтобы Азиза больше не считалась крестной матерью его сына Святослава.