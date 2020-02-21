Плотный завтрак поможет сжечь больше калорий

21.02.2020, 22:58, Новости дня

Если вы хотите лучше контролировать свой вес, съедайте здоровый и плотный завтрак, рекомендуют немецкие ученые. Результаты их эксперимента опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Исследователи из Любекского университета пришли к выводу, что при сытном завтраке сжигается в 2,5 раза больше калорий, чем при пропуске этого приема пищи. Следовательно, у любителей плотного завтрака выше шансы похудеть. Ученые объясняют это суточными различиями в метаболизме.

В исследовании приняли участие 16 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте 23 лет с нормальным весом, без диабета 2 типа в семейном анамнезе и вредных привычек.

Участников разделили на две группы. Одной группе в течение трех дней давали низкокалорийный завтрак (11% от индивидуальной суточной потребности в калориях) и высококалорийный ужин (69% суточной потребности в калориях). Другой – завтраки и ужины, противоположные с точки зрения калорийности. После двухнедельного перерыва группы поменяли местами и повторили эксперимент.

Исследователи выясняли при помощи калориметра, есть ли какие-либо изменения в термогенезе (тепловой энергии, которая вырабатывается из съеденной пищи) и как это может помочь в потере веса.

Результаты показали, что режим питания с обильным завтраком и небольшим количеством калорий в вечернее время оказывает благоприятное влияние на выработку тепловой энергии и метаболизм глюкозы. Также исследователи выяснили, что при низкокалорийном завтраке повышалась вероятность набрать вес – из-за усиления чувства голода и тяги к сладкому люди делали перекусы между приемами пищи.

«Наши результаты показывают, что еда, съедаемая на завтрак – независимо от количества калорий, которые она содержит – создает в два раза более высокий термогенез, обусловленный диетой, чем та же самая еда, которую употребляют на ужин. Ученые считают, что это может помочь положить конец кризису с ожирением и множеству сопутствующих заболеваний, таких как диабет», – резюмировала ведущий исследователь Джулиана Рихтер (Juliane Richter).



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