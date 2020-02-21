Офис генпрокурора сообщил о разоблачении транснациональной сети, распространявшей в Европе анаболические стероиды

21.02.2020, 22:54, Новости дня

Офис генпрокурора Украины 21 февраля сообщил о ликвидации транснациональной сети, распространявшей анаболические стероиды.

В разоблачении участвовали правоохранители из Украины, Словакии, Польши и Франции.

«В ходе совместной операции 18 февраля 2020 года в Словакии были задержаны 24 человека. Кроме того, в Польше и Украине найдено несколько тысяч таблеток и ампул анаболиков. Ориентировочный доход этой преступной организации составил примерно €2 млн – на такую же сумму наложен арест на активы подозреваемых», – сообщили в Офисе генпрокурора.

В соответствии с материалами следствия, транснациональная преступная организация действовала в Словакии и занималась оптовым импортом анаболических стероидов из Китая и других стран Восточной Азии.

«В Польше препараты перерабатывали в таблетки и инъекции, которые реализовывались по странам Европы в интернете через веб-сайты, управление которыми велось из Словакии. Только за последние месяцы клиентам было продано не менее 9,3 тонн стероидов, прежде всего во Франции и других странах Европы», – добавили в пресс-службе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Гаджеты: В метеорите найдена материя старше Солнечной системы

29.12 / Украинский журналист Асеев освобожден

19.02 / Джамала высказалась обо всех финалистах нацотбора на «Евровидение 2020»

06.01 / Трамп пригрозил Ирану «непропорциональным» ударом

23.01 / Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров пяти стран СБ ООН

13.12 / Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газа

12.02 / В Харьковской области пес напал на четырехлетнего ребенка, мальчик не выжил – полиция

12.02 / В Израиле рисуют карты с аннексированными палестинскими территориями

15.12 / Сенатор Грэм заявил, что пригласил Джулиани в Сенат рассказать о поездке в Украину

21.01 / В Давосе стартовал Всемирный экономический форум

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика