Краткий курс истории Украины по Путину

21.02.2020, 22:52, Новости дня

КИЕВ – Президент России Владимир Путин считает, что, как он выразился – «отцы-основатели украинского национализма» – никогда не призывали к разрыву с Россией. Об этом он заявил в интервью информационному агентству ТАСС, опубликованном на сайте Кремля 21 февраля.

«Кстати говоря, отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией. Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах XIX века написано, что Украина: а) многонациональна и должна быть федеративным государством; и б) обязательно выстроить хорошие отношения с Россией», – сказал Владимир Путин.

По мнению лидера России, нынешние националисты, вероятно, подзабыли тезисы «отцов-основателей» национализма в Украине.

«Я вам скажу, почему они это подзабыли. Знаете, почему? Потому что в «табели о рангах» самое главное не забота об интересах украинского народа. Какой интерес у украинского народа, если в результате разрыва отношений с Россией утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение, происходит фактически деиндустриализация страны? Какой же здесь интерес?» – отметил Владимир Путин.

«Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», – говорит Владимир Путин.

Он также призвал «не забывать про нашу общность» – Украины и России. «Более того, ведь в современном мире объединение усилий дает нам колоссальные конкурентные преимущества. И, наоборот, разъединение делает нас слабее», – подчеркнул президент России.

Порошенко о Путине

Интервью российского лидера для ТАСС прокомментировал пятый президент Украины Петр Порошенко. На своей странице в Фейсбуке он подчеркнул, что президент России Владимир Путин – «куда большая опасность, чем коронавирус». «Потому призываю украинскую власть не молчать», – заявил Петр Порошенко. Владимира Путина он называл «очень опасным врагом Украины».

«И его цель – забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит», – подчеркнул экс-президент Украины.

Майдан – сложный феномен

Политолог Валентин Бушанский считает, что президентские и парламентские выборы в стране стали хорошим ответом Владимиру Путину, продемонстрировав, как украинские граждане относятся к националистической идее, которая, по мнению Путина, разъединяет Украину и Россию.

«То, что сейчас в парламенте нет партии Олега Тягнибока – это тоже ответ на вопрос о том нужны ли Украине националистические лозунги. Если Владимир Путин поднимает вопросы об украинском национализме, то это означает, что он пытается инициировать пересмотр темы Майдана и попытки повторно ее рассмотреть в качестве инструмента раскола украинского общества», – говорит Валентин Бушанский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Майдан политолог называет «очень сложным феноменом», который объединял разные группы людей.

«Там были те, кто искренне выступал за евроинтеграцию Украины и против деятельности Виктора Януковича, и те, кто протестовал против нечеловеческих действий спецподразделений МВД «Беркут», были оппозиционеры, которые пытались отодвинуть Януковича, считая, что назрела настоящая революционная ситуация. И были провокаторы, которые действовали в интересах России под лозунгами украинских националистов», – подчеркивает Валентин Бушанский.

Он считает, что после событий в Киеве на площади Независимости в 2013 и 2014 годах российские спецслужбы расшатали ситуацию на Донбассе и Крыму, организовали вооруженный конфликт с Украиной.

«Не было бы никаких ДНР-ЛНР, не было бы желания у людей в Крыму «вернуться в российскую гавань». В 2013 году были попытки использовать украинский национализм как деструктивный фактор раскола страны на Донбассе и Крыму, но этого не происходило, поэтому в 2014 году Россия непосредственно вмешалась для того, чтобы военным путем организовать оккупацию Крыма и военную оккупацию Донбасса», – говорит Валентин Бушанский.

Особых ориентиров на Россию не было

Эксперт «Украинского клуба» Виталий Литвиненко считает, что настоящие «отцы-основатели» – это патриоты Родины, люди, которые создали Украину, и которые были частью западной политической элиты, они никогда особо не ориентировалась на Россию.

«Для них важна была модель западного мира, развитие современной европейской нации на каждом этапе развития страны. Те люди, с которыми привык договариваться Владимир Путин в Украине – это не отцы-основатели, это постсоветская номенклатура мафиозного типа, которую он считает элитой», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что Революция Достоинства в Украине началась не потому, что кто-то захотел получить выгоду от создания напряженной ситуации в стране, а потому, что Виктор Янукович, фактически, лишил украинцев выбора, заявив, что интеграция с европейским сообществом невозможна.

«Майдан начался с того, что команда Виктора Януковича приостановила процесс подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, оставляя для Украины единственного партнера – Россию. В таком положении ситуация не могла оставаться бесконечно долго, украинцы не потерпели бы этого. Если бы Майдан проиграл, то спецслужбы утопили бы его в крови, и через год-два у нас была бы ситуация, как сейчас в Беларуси – присоединяйтесь к нам, будет один вождь, один рубль, одна страна», – подчеркивает Виталий Литвиненко.

Идеалами Майдана, по его мнению, воспользовались оппортунисты. «На самом Майдане было около 500 групп, которые между собой жестко враждовали, а тот, кто прибился к власти, – это, по сути, конъюнктурщики. Те, кто были за идею, остались без власти», – отмечает он.

Жертвы Майдана, считает Виталий Литвиненко, были не напрасны, – это плата за настоящую независимость, их ценность никто не сможет «приватизировать», и они позволили Украине выйти из проекта «СССР-2».