Мнение: «Неожиданное предложение»

21.02.2020, 22:49, Разное

Лукашенко заявил, что Путин предложил ему 300 млн. долларов в качестве частичной компенсации убытков связанных с "налоговым маневром" в России.

При этом по заявлениям самого Батьки, получается, что ему предложили 300 млн. долларов при потерях Белоруссии в 800 млн. долларов.

Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины. <… > Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — сказал Новак, добавив, что Минск уже осведомлен об этом.

В пятницу, 21 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном предложении» российского лидера Владимира Путина по нефти. По его словам, Путин предложил выплатить Минску компенсацию в размере до $300 млн за потери, которые Минск понес из-за налогового маневра. Потери Белоруссии от налогового маневра в 2020 году президент оценил в $420–430 млн при объемах поставки российской нефти в 24 млн т ежегодно. «Путин предложил, что эти деньги они Белоруссии компенсируют. Он признал, что это справедливо», — заявил Лукашенко (цитата по БелТА).

Осенью в Минфине Белоруссии убытки оценивались в $400 млн. «$800 млн с учетом потерь в 2019 году. Это суммарно для экономики — по $400 млн в 2019 году и 2020 году», — уточняли в ведомстве. Лукашенко ранее говорил, что в случае, если Минск не получит компенсацию за налоговый маневр, Россия лишится своего союзника на западном направлении.

https://www.rbc.ru/politics/21/02/2020/5e4fb7319a7947d06d90f5a1 — цинк

В Кремле заявили https://monavista.ru/article/146721/, что этот вопрос действительно обсуждался, но о компенсациях речь не идет.

Судя по заявлению Новака, Белоруссии предложили не разовую компенсацию деньгами, а небольшое ежегодное послабление, которое позволит снизить ущерб от "налогового маневра", но судя по цифрам — в ограниченном масштабе.

PS. Также Лукашенко предложил России помощь в достройке космодрома "Восточный" (отправить Батьку охотиться на подрядчиков-коррупционеров) и пожаловался, что при цене на газ для Белоруссии в 127 долларов за 1 тыс. кубометров, он считает, что справедливая цена должна составлять "около 90 долларов", так как на европейском рынке его продают по 110.

В общем, все выглядит так, что торг вокруг интеграции и цены на нефть (и возможно, газ) будет продолжаться и далее.