Тендер на строительство моста в Запорожье выиграла компания из Турции

21.02.2020, 22:42, Новости дня

Тендер на строительство моста в Запорожье выиграла турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat. Об этом сообщается на электронной торговой площадке ProZorro.

К торгам допустили двух участников, оба из Турции – Onur Taahhut Tasimacilik Insaat и Göçay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Всего заявки подавали семь компаний, среди которых украинская – одна.

Onur Taahhut Tasimacilik Insaat предложила сделать работу за 11,918 млрд грн, их конкурент – 11,95 млрд грн.

Согласно документов торгов, мост должен быть достроен до 31 декабря 2023 года.

7 ноября 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в Запорожье возобновят строительство моста, который начали возводить в 2004 году.

26 ноября был объявлен тендер на строительство моста.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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