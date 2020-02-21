Отставка Гончарука откладывается, Ермак готовит новую внутриполитическую стратегию. Главное из Telegram-каналов

21.02.2020, 22:42, Новости дня

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Отставка Гончарука

Источник Telegram-канала “Легитимный” в Офисе президента Украины утверждает, что принятие решения о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука отложен.

“После отчета в Раде [вопрос об] отставке премьера сняли с повестки дня. У Кабмина по-прежнему есть слабые места и сектора для более глубокой проработки, о чем обязательно укажут в Офисе президента. Тем не менее кредит доверия пополнен и правительство продолжает работать”, – заявил неназванный источник.

При этом “Резидент”, ссылаясь на источник в ОП, пишет, что “трансформация Кабмина, которую готовил [бывший глава Офиса президента] Андрей Богдан может перерасти в отставку всего правительства”.

«Новый глава ОП [Андрей Ермак] убеждает [президента Украины] Владимира Зеленского перезагрузить всю исполнительную власть в стране, что остановит падение рейтинга главы государства”, – пишет анонимный паблик.

Ермак готовит стратегию о “кардинальных изменениях” в стране

Telegram-канал “Резидент” сообщил, что “Ермак готовит совещание, на котором должны принять новую внутриполитическую стратегию”.

“Закрытые опросы, проводимые Офисом президента, демонстрируют негативную динамику рейтинга президента, что чувствительно воспринимает Владимир Зеленский. Ермак после вчерашних событий [в Новых Санжарах] смог убедить Зеленского в необходимости кардинальных изменений в стране”, – утверждает Telegram-канал.

В чем будут заключаться кардинальные изменения, источник паблика не уточняет