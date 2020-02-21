Игорь Петренко впервые показал младшую дочь от Кристины Бродской

21.02.2020, 22:40, Разное

Вчера, 20 февраля, в самом центре Москвы прошло торжественное открытие фотостудии супруги актера, Кристины Бродской. На важное для себя событие девушка позвала друзей, родных и, конечно, самых близких людей — мужа и дочерей. И впервые счастливые родители не скрывали лиц всех трех своих принцесс — судя по пышным платьям, в этот вечер они были именно принцессами. Первыми фотографиями и видео с младшей девочкой, годовалой Евой, в Instagram поделилась их подруга Алена Урумова.

С Игорем @ikpetrenko я познакомилась в 7 классе. Мне нужно было читать М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени», а в этот год Первый канал выпустил одноименный сериал. Игорь играл Печорина… В 2010 году я поступила в Академию Театрального Искусства. Моей соседкой в общежитии вдруг оказалась Кристина @newbornpetrenko… Я не знала, что, будучи на 8м месяце беременности, вдруг окажусь у них дома… Так уж судьба сложилась, что Кристина и Игорь стали «парой года» для ряда СМИ. Такое вряд ли предугадаешь. Помню, как приехала пузатая и очкастая к ним в большой и гостеприимный дом, потеряла дар речи и хз как выглядела. Да это и не важно! Кристина! Я обожаю тебя! Мать троих детей, актриса, продюсер, открыла фотостудию в центре Москвы! Скажите кому угодно: «Я ничего не успеваю» — идите в конюшню к верблюдам! Человек может всё, что угодно и где угодно! Запомните это и зарубите себе на носу, товарищи!

— написала она целую оду супругам под видео, на котором семейство дружно перерезает ленточку. Пока София-Каролина и Мия держали ее, родители с Евой на руках резали ее ножницами в знак открытия студии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алёна Урумова (@alyonaurumova)20 Фев 2020 в 11:16 PST

Напомним, актер с супругой впервые вышли в свет со всеми тремя дочерьми в марте прошлого года. Семейство посетило открытие фестиваля «Союзмультфильма» в «Москвариуме» на ВДНХ. Однако Игорь Петренко и Кристина Бродская позировали перед фотографами лишь с двумя девочками — Софией-Каролиной и Мией, пока на тот момент еще 2-месячная Ева мирно спала в коляске. Поэтому настоящий премьерный выход малышки случился только сейчас.

Игорь Петренко и Кристина Бродская с младшей дочерью Евой Игорь Петренко и Кристина Бродская со старшими дочерьми — Софией-Каролиной и Мией

Для 42-летнего актера Ева стала пятым ребенком: его жена, 29-летняя Кристина Бродская, снова родила ему дочь 20 января 2019 года. Это произошло в тот момент, когда Петренко играл в спектакле «Триумфальная арка» в Санкт-Петербурге. Театральный режиссер Лев Рахлин объявил со сцены ДК имени Горького, что у Игоря родилась дочь. После спектакля актер поехал в роддом к жене и новорожденной малышке.

Игорь Петренко и Кристина Бродская поженились 19 сентября 2016 года. За полтора года до свадьбы, 24 декабря 2014-го, у них родилась первая дочь, София-Каролина. А 30 января 2017-го на свет появилась вторая дочь, Мария или Мия. У актера также есть двое сыновей от актрисы Екатерины Климовой — Матвея (2006 г.р.) и Корнея (2008 г.р.). Однако мальчики после развода родителей преимущественно живут с матерью.

Игорь Петренко с женой и дочерьми