5 самых стильных монархов недели (15-21 февраля)

21.02.2020, 22:40, Разное

Королева Летиция

Испанская королева продолжает исследовать рынок масс-маркета на предмет достойных вариантов, которыми можно разнообразить свой дизайнерский гардероб. На ежегодной церемонии вручения Национальной исследовательской премии в Мадриде Летиция появилась в трикотажном платье, изюминку которому придавали легкая ассиметрия, удлиненный рукав и словно обнимающий тело силуэт. Поклонники стиля Летиции, готовьтесь ликовать — чтобы повторить образ, достаточно заглянуть в демократичный шведский COS — именно этому бренду она отдала свое предпочтение на этот раз, изменив ненадолго своим любимым испанским Zara и Massimo Dutti.

Королева Летиция Принцесса Анна

Единственная и любимая дочь Елизаветы II принцесса Анна каждый год признается самым трудолюбивым монархом Великобритании. Считается, что именно она исполняет официальные обязательства королевского дома чаще других членов семьи. Впрочем, едва ли ее появления в свете вызывают такое внимание, как выходы Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Повод исправить это досадное недоразумение Анна предоставила на этой неделе, появившись на Лондонской неделе моды в изумрудном костюме. Ей было доверено вручить специальную премию королевы Елизаветы, которая присуждается уже 50 лет подряд, лучшему британскому дизайнеру.

Принцесса Анна Королева Паола

Биограф бельгийской королевы Паолы называет ее одной из самых красивых женщин Европы, которая была в 60-х не менее популярна, чем Грейс Келли. Даже в свои 82, давно отойдя от активной жизни королевской семьи и появляясь в свете по пальцам пересчитать сколько раз в году, она неизменно приковывает внимание папарацци своими идеально сложенными комплектами. На этой неделе состоялся как раз один из таких редких выходов — на Паоле было пальто в крупную клетку необычного сочетания бордо и цвета морской волны, а дополнила она образ остроносыми балетками, которые точно пересекались по оттенку с массивным ожерельем на шее.

Королева Паола

Леди Амелия

Четвероюродная сестра принца Уильяма, внучка двоюродного брата королевы Елизаветы II, принца Эдварда, и праправнучка короля Георга V — 24-летняя Амелия Виндзор — продолжает уверенно покорять модную индустрию. На этой неделе поклонники смогли увидеть новую порцию «луков» монаршей особы, побывавшей сразу на нескольких показах в Лондоне. На показе International Woolmark Prize 19/20 Final в Вестминстерском университете она появилась в классическом черно-белом образе, состоящем из пиджака, рубашки и юбки, а акцент она сделала на леопардовых ботфортах.

Леди Амелия

Шейха Аль-Маясса

37-летняя шейха Аль-Маясса, дочь шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, бывшего эмира Катара, считается самой влиятельной женщиной в искусстве на Востоке. После окончания парижской Сорбонны она возглавила Катарское ведомство музеев и Институт кино в Дохе. На этой неделе она побывала на предпоказе выставки Our world is burning в честь года дружбы Катара и Франции. «Лук» шейха выгуляла такой же необычный, как и требовали того окружающие экспонаты: малиновый oversize-джемпер она сочетала с брюками из парчи с необычным разрезом, а сумочка и кеды контрастировали с нарядом по цвету, позволяя выделяться шейхе Аль-Маяссе на фоне любых возможных декораций за спиной.

Шейха Аль-Маясса

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