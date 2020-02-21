Мнение: История о «женской доброте»

21.02.2020, 22:31, Разное

Историю про хищника хочу рассказать, для иллюстрации того, как корона сливает женщин альфонсам.

Сегодня в письме мы это видели, хотя там был совсем не хищник, обычная рыба. Хищники, даже мелкие, не вызывают никакого раздражения или используют его в свою пользу.

Хищники — это не просто альфонсы, они умеют растить СЗ быстро, и корону женщине умеют лепить почти из ничего, укомплектовывают ее шкатулку, помогают нацеплять репейник.

Но если хищник встречает женщину в большой короне, то ему и талантов никаких не надо, СЗ его и так растет. Легко представить, что и рыба на месте такого хищника тоже справилась бы с задачей. Может косячил бы, может тормозил бы рост своей СЗ багами, но все равно обобрал бы женщину в большой короне.

Вот вам история про Валика. Начало этой истории было на тесте про хищников.

В комментариях вам нужно отделить:

1) приемы Валика, растящие СЗ, основанные на его очень хороших границах, то, что у хищников есть рыбацкого,

2) действия Валика, которые могла бы воспроизвести любая рыба, то есть любой альфонс, и реагировать на это может только большая корона,

3) действия короны женщины, растящей СЗ Валика совсем без его участия.

Паулина уже влюбилась в Валика, когда поняла, что финансово он на мели. Вот это отличительная черта хищников — особый лоск, который позволяет им выглядеть намного статусней, чем они являются. Многие взрослые хищники совсем не бедны, инвестируют деньги и развивают свою экономику. Но некоторые хищники деньги легко теряют из-за дыр в экономике, и бывают иногда на мели, особенно это касается молодых хищников, которые пока не привыкли к этой специфической форме заработка и относятся к подаренным деньгам как к тому, что можно спускать на ветер. Но лоск все равно у всех очень рано появляется, в чем-то благодаря идеальному имиджу, а в чем-то из-за того, что они очень быстро осваивают определенный образ жизни, им знакомы дорогие курорты, они разбираются в брендах. Поэтому интуитивно хищник воспринимается богатой жертвой как человек того же круга как и она, или где-то рядом.

Даже в истории с Ромой на пляже, где женщина приняла его за бедного парня, интуитивно она опознала его как своего поля ягоду, он имел тот же самый лоск. И вот эта интутивное определение близкой ОЗ всегда открывает границы, даже если на сознательном уровне женщина ничего такого не думает. Когда некоторые люди пытаются казаться богаче, чем есть, они не понимают, что лоск невозможно имитировать, в нем надо проактивно жить, чтобы он оставил след. Как думаете, друзья, в чем этот лоск проявляется внешне?

Ближайшим утром Валик сам нашел апельсины на кухне Паулины, нашел соковыжималку, выжал сок, сварил кофе в гейзерной кофеварке, приготовил яйца в мешочке и принес Паулине в кровать и стал объяснять, как их правильно есть.

— Если ты очистишь все яйцо и откусишь, желток вытечет, надо очистить только кончик, откусить белок и высасывать желток.

— Сколько тебе лет? — спросила Паулина. Сначала она подумала, что Валику 25, но теперь уже догадывалась, что меньше.

— Я не скажу, — сказал Валик.

— Так не пойдет, — строго сказала Паулина. — Я хочу знать все о тебе, фамилию, место прописки, работу или учебу, про твоих родителей, и конечно возраст. Иначе тебе придется покинуть мой дом в целях моей безопасности.

Валик посидел грустно на ее кровати, держа в руке надкушенной яйцо. Потом положил его, поставил поднос на пол и стал понуро одеваться. Вещи Паулины были раскиданы, а его вещи аккуратно сложены.

— Я тебя обидела? — спросила Паулина.

— Я тебе не понравился, — сказал Валик.

— Очень понравился, — сказала Паулина. — Но я не могу оставить в доме незнакомца.

— Я уже знаю, чем все закончится, — сказал Валик. — Мы переспим еще раз, потом еще раз, я влюблюсь, а тебе станет скучно. Со мной уже было такое.

— Мне 38 лет, — сказала Паулина. — А ты думал, сколько?

— Я не разбираюсь в возрасте, — сказал Валик. — Мне нравится секс с женщинами, а не с девочками.

— Тогда быстро иди сюда, — приказала Паулина.

Валик остался у нее. Она была уверена, что немного поиграет с ним и расстанется, он и сам ей это напоминал. Она привыкла думать, что он ее игрушка, а она жестокая красавица, которая вот-вот собирается разбить мальчику сердце. Ей и в голову не приходило поселять его у себя и сажать себе его на шею. Она думала, что насытится им через несколько дней.

Так и вышло.

Секса было очень много и очень скоро она стала думать, что секс ей надоел. А Валик как будто не видел это. Он хотел повторений так часто, что процесс растягивался надолго и Паулину это изнуряло.

— Я тебе надоел, — сказал он в очередной раз, когда увидел ее явное недовольство в постели.

— Нельзя же только трахаться все время, — раздраженно сказала Паулина. — Ты ничего больше не хочешь. Не думаешь, как ты будешь зарабатывать на жизнь. Или ты хочешь сидеть у меня на шее и с утра до ночи трахаться?

— Хорошо, я уйду, — сказал Валик. — Я и не сомневался, что так будет.

— Но я не девочка, — оправдывалась Паулина. — Мне нужно многое, кроме секса.

Она еще как-то оправдывалась, просила извинений, Валик подавленно молчал, оделся и вскоре обувался в прихожей. Он был обижен и Паулине казалось, что у него в глазах стоят слезы.

— Я тебя люблю, — сказала она. — Правда. Не уходи.

— Не нужно мне твоей жалости, — сказал Валик и открыл дверь. Паулина вцепилась в него и стала умолять не уходить.

Валик перестал требовать секса, дожидался ее активного желания, и это превратило Паулину в настоящую нимфоманку очень скоро.

Она и представить не могла, что полюбит секс настолько сильно.

Теперь уже Валик останавливал ее и говорил, что нельзя только трахаться, что ему нужно найти какую-то работу, чтобы не чувствовать себя альфонсом и не прозябать бесполезные дни. Паулина искала ему работу, обзванивала знакомых, но каждый раз когда доходило до договоренностей, она сама давала обратный ход. Ей казалось, что в их жизни что-то поменяется, если Валик пойдет работать. Все рабочие места были такие, что там были красивые девушки, и Паулина ревновала. Не на завод же устраивать такую любимую и красивую игрушку? А к приличным местам она его ревновала. Плюс она думала, что тогда Валик не сможет готовить ей и заниматься с ней сексом и обнимашками несколько раз в день, а она уже подсела на это как на наркотик. Готовил он только салаты и рыбу, но Паулина получала от этого огромный кайф, она видела в этом его любовь и заботу, ну и наблюдать ей нравилось, как красивый Валик готовит.

Валик иногда нервничал, что никак не получается с работой. И она чтобы оправдать долгий поиск, оплатила все его долги, давала ему деньги, чтобы посылать родителям, купила ему машину, о которой он мечтал, одежду, другие вещи.

На свои дела Паулина тоже забила. Передала все полномочия, какие могла передать. Она не хотела оставлять Валика одного, да и просто не могла оторваться от него. Они ходили в кино, иногда ездили в короткие путешествия, посещали рестораны и тусовки, но в основном сидели дома.

Типичный их диалог через несколько месяцев такой жизни выглядел так:

— Чем бы ты хотел заняться сегодня?

— Просто лежать с тобой. Но тебе нужно погулять и подышать воздухом.

— Просто погуляем или пойдем по магазинам?

— Я бы хотел лежать с тобой. (Сопровождается поцелуями и ласками)

— Хочешь купим тебе что-нибудь?

— Почему ты меня так любишь?

— Хочу купить тебе классный подарок.

— Почему такая добрая? (Поцелуи и ласки становятся интенсивней).

Чтобы не устраивать Валика на работу, но как-то оправдаться перед ним за это, Паулина перечисляла ему деньги на карту, вместе зарплаты, которую он не получает. Он иногда возражал, но она говорила, что ей самой так хочется, ей нравится его баловать и наряжать. На самом деле ей просто становилось спокойней от этого. Она хотела, чтобы жизнь их продолжалась в том же русле, и временами она чувствовала панику, что все закончится.

Но изредка ей приходилось уезжать из дома на пару-тройку часов. И однажды она нашла переписку с какой-то девушкой на его телефоне. Валик виновато сказал, что решил пообщаться с кем-то, чтобы проверить, способен ли он вообще общаться с другими женщинами или в полной эмоциональной зависимости от нее. Паулина всю ночь рыдала, а на следующий день перечислила ему огромную сумму денег на карту и попросила его дать клятву, что он никогда от нее не уйдет. Валик был потрясен ее щедростью и даже заплакал от чувств, говоря, что она такая добрая, что наверное святая, а он негодяй и ранил ее той перепиской. Паулина так и не смогла отрефлексировать, что ею двигала паника, она хотела создать Валику условия, при которых он не будет искать другой жизни, никакой другой жизни, будет бояться потерять кормушку, будет считать самым выгодным вариантом — жить с ней.

Валик так и считал какое-то время.