Сочинский учитель применил удушающий захват к школьнику, защищая коллегу

21.02.2020, 22:31, Новости дня

В Лазаревском районе Сочи классному руководителю пришлось извиняться перед шестиклассником за грубое обращение и применение силы. Несмотря на то что конфликт был улажен, СКР начал доследственную проверку инцидента.

 

Конфликт произошел днем 19 февраля в школе №75. Во время классного часа преподаватель математики начал кричать на воспитанников и требовать от них извиниться перед учительницей, которую они довели до слез двумя уроками ранее.

"Ты на второй год у меня останешься! Сюда сел! Ты почему опоздал на урок? Дневник немедленно мне давай! Родителей немедленно вызываю в школу!" — кричал он.

Словами педагог не ограничился — применил удушающий захват к воспитаннику. Один из шестиклассников снял это на видео, после чего учителю пришлось в сопровождении полиции извиняться перед учеником и его родителями.

В краевом министерстве образования, науки и молодежной политики начали служебное расследование, назвав поведение педагога недопустимым



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