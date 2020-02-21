Украинский язык сочли непрестижным из-за нехватки рэперов и комиков

21.02.2020, 22:30, Новости дня

Найдена причина непопулярности украинского языка, которая мешает ему распространиться на все сферы общественной жизни на Украине. Это отсутствие качественного рэпа на украинском языке, стендаперов и комиков, которые шутят на мове, и популярных украиноязычных YouTube-каналов. К такому выводу пришла уполномоченная по защите государственного языка на Украине Татьяна Монахов на круглом столе в Киеве "Язык объединяет, разнообразие обогащает".

Украинский язык должен был престижным, выгодным и интересным, добавляет Татьяна Монахова. Мову можно продвинуть на Украине, как говорит молодежь, только по этим трем меркантильным причинам., цитирует украинского языкового омбудсмена "Интерфакс".

Дискуссия о роли и перспективах мовы на Украине проводится в Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля.



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