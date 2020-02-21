Администрация США обсуждает план свержения Мадуро

21.02.2020, 22:30, Новости дня

Представители администрации Трампа снова обсуждают план по свержению Николаса Мадуро в Венесуэле, пытаясь убедить людей в его правящей партии восстать против него и пойти на соглашение о разделении власти с венесуэльской оппозицией, сообщает Bloomberg.

Это будет вторая попытка США свергнуть Мадуро после неудачной попытки в прошлом году. Однако на этот раз чиновники в администрации Трампа считают, что у них больше шансов. США усилили давление на Венесуэлу за последний год, ужесточив санкции против режима, направив их против его основного и единственного источника доход в твердой валюте — экспорта нефти.

Кампания максимального давления против Мадуро продолжается. В этом месяце США предупредили компании, имеющие бизнес с Венесуэлой, в том числе Reliance, Роснефть и Chevron, «осторожно проводить свои действия в Венесуэле», потому что будут введены дополнительные санкции в отношении режима Мадуро.

Затем на этой неделе США ввели санкции на расположенную в Женеве торговую единицу российского нефтяного гиганта «Роснефть», заявив, что компания «Роснефть Трейдинг» помогает режиму Мадуро избежать санкций и продолжать продавать нефть.

Во время недавнего визита в США лидера оппозиции Хуана Гуайдо высокопоставленные официальные лица США обсудили идею соглашения о разделе власти с депутатами или сторонниками Мадуро, сообщили в Вloomberg.

Гуайдо — законный президент Венесуэлы по мнению США и многих других западных стран. США стремятся свергнуть Мадуро и провести в Венесуэле честные выборы.

Но согласно источникам Bloomberg, некоторые официальные лица США предпочитают не включать людей, близких к Мадуро, в соглашение о разделении власти. На данный момент неясно, сообщили ли американские чиновники, рассматривающие соглашение о разделе власти, президенту США Дональду Трампу об этих планах.



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