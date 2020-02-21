За пределами Китая коронавирусом заразились 1,2 тыс. человек

21.02.2020, 22:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные о распространении коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Число зараженных в 26 странах достигло 1,2 тыс. человек, из них восемь человек умерли. За сутки подтверждено 127 новых случаев заболевания, передает РИА «Новости».

К 21 февраля в Китае было выявлено 75 тыс. 465 случаев заражения. 2 тыс. 236 человек умерли.