Фигурист Евгений Плющенко высказался о «своей любовнице»

21.02.2020, 22:30, Разное

Российский фигурист Евгений Плющенко высказался касательно информации о якобы наличии у него некоей любовницы. Спортсмен назвал эти данные, к которым он уже привык, неправдивыми.
Прежде в прессе появились сведения о том, что у победителя Олимпийских игр по фигурному катанию будто бы имеется любовница. На это Евгений Плющенко сказал, что такие опубликованные материалы в реальности носят заказной характер, и он через небольшой промежуток времени намерен выяснить, кто начал проводить данную дезинформационную кампанию. По мнению фигуриста, в этом случае сотрудников СМИ «несет не в ту сторону». Он уже нанял юриста для оформления иска в суд за клевету. Супруг продюсера Яны Рудковской привык к подобным фейкам и не раз через это проходил.

Этот случай с известным фигуристом прокомментировала блогер Лена Миро. Она считает, что сообщение спортсмена было сделано по указанию со стороны его законной супруги, а настоящей причиной его заявления она называет свою публикацию о действительном возрасте Яны Рудковской: она говорит, что продюсеру 55 лет, а не 44 года. После соответственного «разоблачения» отечественной знаменитости только осталось принудить спутника жизни «каяться». Слова Евгения Плющенко скандальный блогер оценила как «извинения на камеру», требуемые от обидчиков в отдельных регионах страны, и их невозможно назвать искренними.



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