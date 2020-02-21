Даниил Медведев завершил выступления на турнире в Марселе

21.02.2020, 22:30, Новости дня

Первая ракетка РФ Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал проходящего в Марселе турнира с призовым фондом 700 тысяч евро. В четвертьфинале Даниил уступил французу Жилю Симону в двух партиях.

Борьба наблюдалась только в первом сете, который Даниил проиграл со счетом 4:6. Вторую партию Симон выиграл в сухую 6:0. Соперники провели на корте 1 час и 8 минут. Ранее борьбу на турнире завершил Карен Хачанов.

Жиль Симон вышел в полуфинал соревнований. Его соперник определится в матче между Феликсом Оже-Альяссимой (Канада) и Егором Герасимовым (Белоруссия).



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