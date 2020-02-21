Семнадцатый участник митинга в Ингушетии приговорен к тюремному заключению

21.02.2020, 22:24, Новости дня

Железноводский городской суд Ставропольского края приговорил участника митинга в Магасе Джохара Алиева к году и восьми месяцам колонии-поселения, сообщает «МБХ медиа». Это уже семнадцатый приговор по делу о мартовских протестах против договора о новой границе между Чечней и Ингушетией.

Суд признал Алиева виновным в применении насилия в отношении представителя власти: согласно версии следствия, он бросал в силовиков стулья и камни.

Обвиняемый заявил, что оказался на акции случайно: он выходил из спортивного комплекса, который располагается недалеко от площади, где в тот момент проходил митинг.

Ранее The Insider писал о том, что реальные сроки получили и другие митингующие. Гелани Хамхоев был приговорен к году и девяти месяцам колонии-поселения, а Аслана Аушева и Багаутдина Мякиева приговорили к году и 8 месяцам и к году и 10 месяцам колонии-поселения соответственно.