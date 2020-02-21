«Говорят, что мы создали какую-то секту». Максима Каца и 15 его сторонников исключили из «Яблока»

21.02.2020, 22:24, Новости дня

Бюро партии «Яблоко» проголосовало за исключение из партии 16 человек, в том числе сооснователя фонда «Городские проекты» Максима Каца и его сторонников. Об этом пишет РБК. По данным издания, их обвинили в «презрительном отношении к оппонентам» и попытке организовать «секту».

В решении бюро говорится, что борьба этих людей за должности в столичном отделении партии «в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениями».

Также в документе сказано, что сторонники Каца якобы принесли в партию «деление членов партии на «своих» и «чужих», неуважительное, презрительное отношение к оппонентам внутри партии, нередко переходящее в откровенное хамство, оскорбительные высказывания в адрес однопартийцев в социальных сетях и внутренних чатах, неэтичные поступки».

Как сказал сам Максим Кац в разговоре с The Insider, ему было более-менее понятно, что бюро так проголосует, однако это решение не повлияет на его деятельность.

«Случилось то, что ожидалось. У меня не было никаких разногласий с теми членами бюро, которые голосовали. В течение трех лет шли разнообразные дискуссии в разной форме, но острых конфликтов не было. Три года назад я объявил, что намерен стать председателем московского отделения. И люди разными (в основном административными) способами этому препятствовали. И когда стало понятно, что обо не получается, дело дошло до вот такого голосования и исключения.

Это, конечно, не выглядит каким-то существенным событием. Меня уже исключали в 2018 году, это такой типичный для партии маневр. Если кто-то с чем-то несогласен или претендует на что-то слишком активно, его надо исключить.

Ну в наше время исключение из партии— несущественная вещь. Мы же не в Советском Союзе. В прошлый раз меня через полтора года восстановили. Я провел всю муниципальную компанию в качестве исключенного члена. Тогда хотя бы решение было персонально по мне, и оно было обоснованным. А сейчас вообще решение смешное — по целому списку, и оно совсем необоснованное. Говорят, что мы создали какую-то секту.

Нет сомнений, что оно будет отменено. Поэтому я намерен продолжать деятельность и даже активизировать ее. Мы сейчас планируем поездку с презентацией нашей с Варламовым книги по 60-ти регионам. Кое-где, возможно, люди захотят вступить в партию, где-то я познакомлюсь с местными отделениями. Я думаю, что эта история низк не помешает деятельности», — отметил Кац.

Максим Кац до 2016 года был муниципальным депутатов в столичном районе Щукино и членом первого созыва координационного совета российской оппозиции. В «Яблоко» он вступил в 2016 году, с того момент не раз выступал с критикой возглавлявшего тогда московское отделение партии Сергея Митрохина.